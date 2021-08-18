30 лет августовскому путчу: как это было

30 лет Августовскому путчу - неудачной попытке госпереворота, приблизившей распад CCCР.

1991-й год. В стране системный и экономический кризис. На 20 августа запланировано подписание нового Союзного договора, который, по замыслу команды Михаила Горбачева, должен был сдержать стремление республик к отделению. Но в ночь на 19-е группа несогласных с его политикой высших должностных лиц во главе с председателем КГБ Владимиром Крючковым предпринимает попытку отстранения от власти уехавшего в отпуск президента. Члены ГКЧП вводят в Москву войска и бронетехнику.

Тысячи участников стихийного митинга выходят на улицы российских городов, прежде всего столицы. Они сооружают баррикады, выстраиваются в живые цепи и пытаются остановить приближающиеся к Белому дома танки. Нередко – своими собственными телами.

председатель КГБ в 1991 году Владимир Крючков Sergei Karpukhin/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

"Путч" удалось погасить в течение нескольких дней. А образ Бориса Ельцина на танке, призывающего сторонников не подчиняться ГКЧП и выходить на защиту демократической России, вошел в историю. Его популярность стремительно растет.

В Москву возвращается Горбачев. Номинально его президентство продлится еще несколько месяцев. СССР распадется, под запретом окажется деятельность КПСС.

"Три дня его держали в плену организаторы путча, но когда он был освобожден и получил возможность вернуться в Москву, тут же оказался заложником Ельцина. Именно ему он был обязан своим освобождением", - отмечает Андрей Грачев, бывший пресс-секретарь Горбачева.

Демонстранты на Красной площади AP Photo

Но без крови не обошлось. В ночь на 21 августа в столице прошли столкновении военных с демонстрантами. Митингующие забрасывали бронетехнику камнями, одну машину подожгли. Три манифестанта погибли. Все им было посмертно присвоено звание Героев Советского Союза.

"Тридцать лет спустя мы находимся в этом сложном заболевании постимперского ментального синдрома. Для них высшей ценностью становится власть, сила, ограничение свобод человеческих, контроль за всеми мыслями, проявлениями граджанского общества, не говоря уже о прямых факторах ограничения свободы выборов", - говорит бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис.

Сегодня лишь 10% россиян считают, что это была "победа демократической революции". 43% граждан оценивают события августа 1991-го как "трагические и имевшее гибельные последствия для страны и народа". Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса "Левада-центра".