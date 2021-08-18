Пожары под Сен-Тропе: Макрон прервал отпуск

Крупный пожар продолжает разорять окрестности престижного курорта Сен-Тропе на Лазурном берегу.

Во вторник префектура объявила о смерти человека. По сообщению Radio France Bleu, 50-летний мужчина был найден мертвым в своем доме в Гримо.

22 человека также получили легкие травмы, в основном от отравления продуктами горения.

Тысячи пожарных продолжают бороться с пламенем. В тушении задействованы 11 из 12 имеющихся в распоряжении Франции пожарных самолетов.

Утром в среду ветер стих, дав шанс сдержать огонь. Пожар вспыхнул в понедельник возле зоны обслуживания автомагистрали, недалеко от Гонфарона, примерно в 40 км от Сен-Тропе. С тех пор пожар охватил более 7000 гектаров, опустошив большую часть Маврской равнины.

Около десяти тысяч жителей и туристов были эвакуированы из своих домов и кемпингов и размещены в приемных центрах.

Во вторник в район стихии прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, который проводит свой летний отпуск в резиденции форт Брегансон также на Лазурном берегу. По его словам, самого страшного удалось избежать. По оценке президента, "следующие часы" будут "абсолютно решающими".