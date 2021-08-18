Новая национальная галерея ждёт любителей искусства ХХ века
Новая национальная галерея в Берлине снова открывает свои двери для любителей искусства 20 века.
В 2015 году здесь началась масштабная реконструкция и модернизация. И вот 22 августа галерея снова увидит в своих стенах публику.
Новая национальная галерея — последний крупный проект (1968) основоположника модернизма Людвига Миса ван дер Роэ и его единственная послевоенная постройка в Европе: с приходом к власти нацистов немецкий архитектор эмигрировал в Америку и на родину больше не возвращался.
Посетителей ожидают презентация коллекции "Искусство общества", выставки кинематографических работ и инсталляций Розы Барбы и работ американского скульптора Александра Колдера, а также отдельная экспозиция, посвященная истории строительства Новой национальной галереи.
Джона Келлгрен, Euronews:
— Люди снова смогут приехать сюда и оценить невероятную коллекцию модернистов и экспрессионистов, а также новые временные выставки, подобные этой - американского скульптора Александра Колдера. Музей снова станет центром культурной и художественной жизни немецкой столицы.