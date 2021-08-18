Десятки населённых пунктов пострадали из-за паводков в долине Амура. Особенно тяжёлая ситуация сложилась в Амурской области, ЕАО и Хабаровском крае. Несколько сот человек эвакуированы.

В МЧС предупреждают, что уровень воды в реке будет расти, а значит увеличится и зона подтопления. Наводнение угрожает и районам Хабаровска, где власти укрепляют временные и стационарные дамбы.