Десятки населённых пунктов пострадали из-за паводков в долине Амура. Особенно тяжёлая ситуация сложилась в Амурской области, ЕАО и Хабаровском крае. Несколько сот человек эвакуированы.
В МЧС предупреждают, что уровень воды в реке будет расти, а значит увеличится и зона подтопления. Наводнение угрожает и районам Хабаровска, где власти укрепляют временные и стационарные дамбы.
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