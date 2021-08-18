Новая Зеландия ввела локдаун из-за одного случая COVID-19

Новая Зеландия ввела жесткий трехдневный локдаун во всей стране из-за одного случая заражения штаммом "дельта". При этом карантин в Окленде, где живет заболевший, и на полуострове Коромандел, где он побывал в выходные, продлится неделю.

В Новой Зеландии объявили максимальный четвертый уровень ограничений. Люди смогут покинуть свои дома только для похода в магазин, в аптеку, в поликлинику или для занятий спортом. Школы и большинство предприятий в стране — закрыты.

Со вчерашнего дня в Новой Зеландии зарегистрировали еще шесть заражений "индийским" штаммом.

Это первая вспышка заболевания в стране за полгода. В последний раз передача COVID-19 внутри Новой Зеландии была зафиксирована 28 февраля. Предполагается, что вирус проник в страну из соседней Австралии.