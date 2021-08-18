Соперницу копенгагенской русалочки пытаются устранить

У печальной копенгагенской русалочки неожиданно появилась конкурентка. Жители Северной Ютландии теперь сравнивают с ней гранитный памятник в порту Асаа. Он был установлен в 2017 г. к 140-летию гавани. За несколько лет северо-ютландская русалочка нажила себе достаточно недоброжелателей, чтобы началось движение за её снос.

Активисты считают её неудачной или даже уродливой копией копенгагенской морской девы и говорят о необходимости уважительного отношения к наследию скульптора Эдварда Эриксона, создателя копенгагенской русалочки. Мнения жителей приморского района разделились:

— Мне не кажется, что она слишком похожа на русалочку в Копенгагене. Отличий много. В Копенгагене она более утончённая, эта выглядит грубее.

— Смотрите, сидит она точно так же на скале, хвост наружу.

Создатель этой скульптуры Палле Мёрк настаивает на том, что её никак нельзя назвать копией копенгагенской русалочки — прежде всего из-за габаритов и использованного материала. Для защитников наследия Эдварда Эриксена это ещё один довод в борьбе за регистрацию авторских прав на образ русалочки, одной из главных достопримечательностей Копенгагена.