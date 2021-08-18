Селфи с талибом: Кабул привыкает к новой реальности

Пока западные страны проводят экстренные заседания в поисках путей урегулирования кризиса в Афганистане - на фоне захвата власти в стране талибами, жители Кабула пытаются свыкнуться с новой реальностью.

"Когда члены движения "Талибан" вошли в Кабул, началась паника. Люди не знали, как с ними поступят талибы. У них были все основания для беспокойства. Но постепенно они возвращаются к нормальной жизни. Талибы ведут себя со всеми довольно дружелюбно", - говорит Фазельминаллах Казизай.

Афганский журналист, он на протяжении многих лет пишет о радикальном движении, и даже у него некоторые сцены новой повседневной жизни в Кабуле вызывают удивление: "Люди делают с ними селфи, пытаются с ними разговаривать, шутить, веселиться. Думаю, это новая тактика "Талибана" – никого не беспокоить и самим не беспокоиться по каждому поводу".

Но "новая нормальность" пока не включает ни функционирование большинства государственных учреждений, ни работу банков. Приостановлены и операции на валютном рынке.

"Курс доллара держится на довольно высоком уровне. За один доллар дают более 90 афгани. Это напрямую влияет на цены на продукты питания, бензин, нефть и другие вещи", - отмечает журналист.

Сам Фазельминаллах решил повременить с отъездом из страны, поскольку, по его словам, талибы не преследуют людей, кровавых столкновений нет. Во всяком случае пока. Хотя на всякий случай его семья уже определилась с государством, у которого будет просить убежища.

"Талибы разработали совершенно новую стратегию. Она кажется неплохой – как для нас, так и для остального мира. Но я не уверен в том, что они будут долго ее придерживаться. Если же это только такая уловка с целью завоевать сердца афганцев, а потом – когда обстановка стабилизируется - все изменится, картина вырисовывается не самая радужная. Пока же я говорю лишь о том, что вижу прямо сейчас", - говорит он.

Многие в Афганистане считают, что в случае с "Талибаном" изменилась форма, но не содержание. Люди боятся возвращения суровых времен шариатских законов, которые им пришлось пережить с 1996 по 2001 год, когда радикалы контролировали большую часть страны. Сотни афганцев и сегодня дежурят у стен французского посольства в Кабуле в отчаянной надежде бежать.