Массовое отравление самогоном в Каунасе

16 человек умерли, ещё двое находятся в реанимации во втором по величине городе Литвы Каунасе после употребления домашнего алкоголя. О смертельных случаях сообщалось на протяжении десяти дней. Скончавшимся мужчинам и женщинам было от 30 до 60 лет. Прокуратура Каунасского округа возбудила 17 досудебных расследований.

Врач Каунасской клиники Йонас Шуркус сказал, что, вероятно, люди отравились метанолом:

"Это, наверное, самый ядовитый суррогат алкоголя (метиловый спирт). Он коварен тем, что по своим характеристикам - вкусу и запаху - почти не отличается от этанола - обычного спирта. Чтобы представить себе его опасность, достаточно знать, что смертельная доза составляет 30 миллилитров. а 30 мл - это один глоток нормального мужчины".

Расследования начались после того, как в полицию обратились врачи, сообщившие, что в одном из районов Каунаса (Алексотасе) за последний месяц несколько человек, употреблявших крепкие алкогольные напитки, скончались вскоре после того, как были доставлены в больницу.

"Первый симптом, который характерен для отравления метанолом и весьма специфичен - это проблемы со зрения. Будь то туман перед глазами, удвоение изображения или исчезновение цвета - всё это возможные симптомы", - говорит Робертас Бадарас, токсиколог Университетской больницы Вильнюса.

Суд уже выдал разрешение на арест женщины, которая подозревается в торговле самогоном в Каунасе и в лишении жизни по неосторожности. Она будет находиться под стражей до 30 августа. Свою вину подозреваемая не признает. Ранее она была судима за торговлю самогоном