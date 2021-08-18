Гаити между землетрясением и штормом

Тропический шторм Грейс вынудил временно прекратить поисково-спасательные работы на Гаити. Это задержка подпитывает растущий гнев и разочарование среди тысяч людей, оставшихся без крова в результате землетрясения на прошлой неделе.

Шторм, которому предшествовали проливные дожди, обрушился на юго-запад острова, больше всего пострадавший от субботних подземных толчков магнитудой 7,2; выпало до 38 см осадков.

До удара стихии из-под завалов извлекли по меньшей мере 1900 тел погибших, и число жертв ещё может возрасти. Тысячи людей получили ранения.

Ситуация в беднейшей стране Западного полушария сложилась катастрофическая, и силы людей на исходе. Когда произошло землетрясение, гаитяне уже столкнулись с эпидемией коронавируса и насилием со стороны банд на фоне растущей нищеты и политической нестабильности после убийства президента Жовенеля Моиза 7 июля.

ЮНИСЕФ теперь предупреждает, что полмиллиона детей на Гаити в настоящее время не имеют доступа к чистой питьевой воде.