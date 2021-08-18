Гани улетел в ОАЭ, но обещает вернуться

Беглый президент Афганистана Ашраф Гани обещает в скором времени вернуться на родину. Такое видеообращение опубликовано на его странице в «Фейсбуке». Это первое публичное выступление политика после объявления о том, что он отказался от полномочий главы государства, и перехода Кабула под контроль движения «Талибан»:

«У меня, наконец, есть важное сообщение для вас. Я не намерен скрываться и оставаться в изгнании. На данный момент я нахожусь в Объединенных Арабских Эмиратах, моя задача — остановить кровопролитие и хаос. Я веду переговоры о возвращении в Афганистан».

Гани поддержал переговоры между признанным террористическим движением «Талибан» и известными государственными деятелями, в частности, экс-президентом Хамидом Карзаем. Госдепартамент США, между тем, заявил, что больше не считает Гани значимой политической фигурой в Афганистане.