Беларусь - Литва: пограничный спор

МВД Литвы заявило, что 12 белорусских военных в полном вооружении ненадолго пересекли границу ЕС и НАТО, выдавив группу из 35 мигрантов на литовскую территорию. Во вторник вечером министерство опубликовало кадры, утверждая, что они были сняты во время столкновения с мигрантами в районе Шальчининкай к югу от Вильнюса.

Видеозапись призвана доказать, что белорусы вошли на литовскую территорию, а граница находится за их спинами. Вильнюс заявил, что такая "вопиющая провокация недопустима", и что к границе будут отправлены дополнительные силы.

Ранее белорусские пограничники опубликовали своё видео, предстатвляя, во всей видимости, ту же ситуацию. Они обвиняют литовских пограничников в жестоком обращении с мигрантами, утверждая, что те оттесняли людей, в числе которых были дети и беременные женщины. Правда, о том, что их сопровождали белорусские военные, не упомянули.

После того, как с июня более 4000 мигрантов пересекли границу, литовские пограничники заняли более жесткую позицию начиная со 2 августа, и поток сократился. В пятницу МВД Литвы заявило, что ситуация "стабилизировалась".

В минувшие выходные латвийские пограничники опубликовали аналогичное видео, на котором видно, как мигрантов доставляют к границе белорусские офицеры в военной форме.

Канцлер Германии Ангела Меркель осудила то, что она назвала "гибридной агрессией" со стороны Беларуси, и заявила, что такое использование мигрантов на границе - нападение на весь ЕС.