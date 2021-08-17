Афганские самолеты в Узбекистане: противоречивые версии

Власти Узбекистана не могут определиться с версией относительно того, что случилось с самолетом афганских ВВС, потерпевшим крушение на юге страны.

Сначала узбекское Минобороны заявило, что воздушное судно было сбито системой ПВО, так как нарушило границу. Но вскоре генпрокуратура рассказала, что на самом деле самолет столкнулся с узбекским МиГ-29, принуждавшим его к посадке в аэропорту Термез.

"Мы только что увидели, как там разбился самолет. Больше ничего не видели. Он упал примерно в 9.30-10 утра. Это место оцепили", — рассказал свидетель происшествия Измаил Рахмонов.

Пилоты обоих воздушных судов живы: они катапультировались и спустились на землю на парашютах.

"У одного из военных — компрессия спинного мозга из-за посадки на парашюте. У второго — тоже спинальная компрессия и серьезные проблемы с челюстью, а также перелом 12-го и первого позвонков", — говорит заведующий хирургическим отделением городской больницы Термеза Бекбулат Окбоев.

В понедельник генпрокуратура Узбекистана заявила, что за двое суток ВВС страны принудительно посадили в Термезе 22 военных самолета и 24 военных вертолета, вылетевших из Афганистана. Однако позже ведомство отозвало и это сообщение.

Зато в МИД республики рассказали, что сейчас узбекские власти поддерживают тесные контакты с талибами по вопросам охраны границы.