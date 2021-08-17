Новейший российский транспортный самолёт Ил-112В разбился под Москвой

В Подмосковье во время испытаний разбился новейший российский военно-транспортный самолёт Ил-112В. Это подтвердила Объединённая авиастроительная корпорация. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает возгорании в правом двигателе лайнера, который затем накренился, стал терять скорость, перевернулся и упал. Очевидцы рассказывают о взрыве после крушения самолёта.

Сообщается, что на борту находились три члена экипажа, в том числе заслуженный лётчик-испытатель, герой России Николай Куимов. По предварительным данным, все они погибли.

Ил-112В разрабатывается как потенциальная замена Ан-24 и Ан-26. Это двухдвигательный турбовинтовой самолёт. Первый полёт он совершил весной 2019. В руководстве Воронежского авиазавода сообщали, что планируют наладить серийное производство Ил-112В в 2022 г. Предполагается, что модификации самолёта будут выпускать как для военно-транспортной, так и для коммерческой авиации.