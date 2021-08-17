Обещания "Талибана": первая пресс-конференция после захвата власти

Движение "Талибан" считает, что имеет право вводить исламские законы на территории Афганистана. Об этом заявил на первой пресс-конференции после захвата власти официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

Женщинам движение пообещало обеспечить их права при соблюдении законов шариата.

При этом талибы обещают сохранить свободу для СМИ, но с условием, что пресса не будет идти против национальных интересов.

Забихулла Муджахид заявил, что настал момент гордости афганской нации.

Обретение свободы - право любого народа. Афганцы, воспользовавшись своим законным правом, после 20 лет джихада смогли вернуть себе свободу и очистить свою страну от оккупации и оккупантов Забихулла Муджахид официальный представитель движения "Талибан"

Также Муджахид заявил, что "Афганистан отныне станет страной, свободной от наркотиков", но при помощи международного сообщества.

По данным ООН, в 2020 году в Афганистане было произведено около 6,3 тыс. тонн опия (85% от общемирового производства). По оценкам экспертов, до 80% доходов "Талибана" до захвата власти формировалось именно за счет наркотиков.