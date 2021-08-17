Литва вводит "паспорта возможностей"

В Литве вступили в силу так называемые "паспорта возможностей".

Более 200 предприятий решили в тестовом режиме опробовать аналог санитарных пропусков для вакцинированных, переболевших или сделавших тест на COVID-19.

Повсеместное введение национальных сертификатов запланировано на 13 сентября.

В переходный период, начиная с понедельника предприятия в Литве могут выбрать - обслуживать всех или только клиентов с "паспортом возможностей". В последнем случае они могут работать свободно, без необходимости соблюдать существующие санитарные ограничения для предоставления услуг.

На сегодняшний день заведения общепита, работающие без национальных сертификатов, смогут обслуживать не более двух человек или членов одной семьи за одним столом внутри заведения и не более пяти человек или членов одной семьи снаружи.

Другая сторона подчеркивает свободу выбора. Если у них есть право выбирать, вакцинироваться или нет, наши клиенты также имеют право выбирать, где и рядом с кем они хотят сидеть. Мы решили протестировать систему, потому что через месяц все будут работать по ней Ренатас Вайнюс владелец кафе

С понедельника же ПЦР-тесты на COVID-19 становятся в Литве платными. И в связи с новыми ограничениями непривитые до этого момента жители все же решаются на вакцинацию.

За все время в Литве было зафиксировано около 290 тысяч заражения, что составляет примерно 10% от населения. Скончались около 4,5 тысяч человек.