Новый пожар вблизи Афин

Новый лесной пожар разгорелся в 30 километрах от Афин. Огонь охватил природные насаждения в центральной области Аттика в районе Кератеа. Эвакуированы жители нескольких населенных пунктов.

В администрации муниципалитета Лавреоитики сообщили, что пожар в возник в результате умышленного поджога мусорного бака. Проводится расследование. Сильный ветер мешает бороться с огнем.

На этой неделе температура в Греции снова приблизится к 40-градусной отметке в тени, власти предупреждают об опасности возникновения новых природных пожаров.