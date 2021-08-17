Немецкий Берумерфен в Нижней Саксонии Германии оправляется от последствий ночного торнадо, который нанёс городку у побережья Северного моря впечатляющий ущерб. Скорость ветра достигала 180-250 км/час. Несколько домов были настолько разрушены, что стали непригодны для жилья.
Многие деревья вырваны с корнем, сорваны крыши. Линии газа, воды и электропередачи местами повреждены упавшими деревьями. В полиции и пожарной части заявили, что сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.
Шторм оставил после себя разрушения и в других населённых пунктах Восточноя Фризии. Частично или полностью разрушены около 50 домов.
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