Меркель: "Лукашенко использует мигрантов, чтобы подорвать безопасность в Европе"

Александр Лукашенко использует мигрантов из стран Азии и Африки, чтобы подорвать безопасность в Европе. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров со своей эстонской коллегой Кайей Каллас в Берлине. Одной из тем встречи стал кризис, связанный с потоками нелегалов, которые хлынули в последние месяцы на балтийские государства с территории Беларуси.

Ангела Меркель, канцлер Германии: "Президент Лукашенко использует беженцев, в частности, из Ирака, гибридным способом, чтобы поставить под вопрос безопасность. Мы, конечно, осуждаем это самым решительным образом. Завтра состоится конференция министров внутренних дел стран Европейского Союза, и здесь мы также постараемся занять совместную позицию, потому что этот гибридный способ противостояния, используемый Беларусью, является атакой на всех нас в Европейском Союзе, а не только на одну страну. И в этом мы полностью согласны".

Ранее Литва неоднократно обвиняла белорусские власти в организации миграционного кризиса на своей границе, называя это местью за введение санкций против режима Лукашенко. Только с июня на литовскую территорию из соседней страны незаконно проникло более четырех тысяч человек. Чтобы преодолеть этот кризис литовцы пошли на ряд жестких мер и даже стали вытеснять нелегалов обратно в Беларусь. На прошлой неделе в Вильнюсе заявили, что ситуация на границе стабилизировалась, хотя отдельные инциденты еще случаются.