Афганистан: у ЕС есть рычаг воздействия

Анелиз Боржес, Euronews: "Министры иностранных дел ЕС проводят сегодня экстренное совещание для обсуждения ситуации в Афганистане. Приоритетная задача Европейского Союза - эвакуация европейцев и местного афганского персонала. Ряд стран ЕС направляют в Афганистан военные самолеты для эвакуации своих граждан. Но официальные лица здесь говорят, что они также будут обсуждать способы оказания помощи тем, кто остался в Афганистане".

По словам официального представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питера Стано, граждане ЕС и местные работники могут стать потенциальной целью расправы со стороны "Талибана".

Питер Стано, официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности: "Мы остаемся рядом с афганским народом. Мы будем помогать и оказывать поддержку афганскому народу - как мы это делали до сих пор. Это означает, что гуманитарная помощь будет продолжаться. Вот почему мы говорим, что очень важно сохранить доступ в Афганистан, и мы призываем все враждующие стороны, особенно сейчас в Кабуле, позволить гуманитарной помощи поступать, если это возможно".

Анелиз Боржес, Euronews: "Каким образом будет поступать эта помощь и сколько времени это займет, конечно, еще предстоит определить. Официальные лица заявляют, что они не будут торопиться с вынесением решения о том, является ли "Талибан" потенциальным партнером, которому можно доверять в деле защиты прав человека и свобод, за которые афганский народ так упорно боролся.

Здесь у ЕС есть важный рычаг - его щедрая помощь в финансировании программ развития Афганистана. Брюссель выделил Кабулу 1,4 миллиарда евро на проекты развития в 2014-2020 годах. А пока политические лидеры собираются виртуально, чтобы придумать стратегию выхода из этого нового кризиса. Тогда как тысячи людей в Афганистане говорят, что время не на их стороне".