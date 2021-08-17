Евросоюз признал победу "Талибана"

Евросоюз готов начать диалог с движением "Талибан", но его признание будет зависеть от его действий. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел сообщества. Излагая стратегию блока в отношении ситуации в Афганистане, он констатировал, что открытие канала связи с талибами - это единственный путь вперед.

Жозеп Боррелль, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза: "Талибан" выиграл войну. Поэтому нам придется разговаривать с ними и как можно скорее начать диалог, чтобы предотвратить гуманитарную и потенциальную миграционную катастрофу, а также гуманитарный кризис".

По словам Борреля, сотрудничество с любым будущим афганским правительством будет зависеть от мирного и всеобъемлющего урегулирования нынешнего кризиса, а также соблюдения основных прав всех афганцев, особенно женщин и девочек.

Афганская журналистка из Брюсселя выразила обеспокоенность в связи с развитием событий у нее на родине и обратилась с эмоциональным призывом к ЕС.

Лайлума Садид, журналистка Brussels Morning Newspaper: "Я умоляю вас, пожалуйста, не признавайте "Талибан" безусловно. Мы не хотим возвращаться назад, мы хотим идти вперед".

Анелиз Боржес, Euronews: _"Жозеп Боррель говорит, что захват Афганистана талибами - самая важная геополитическая проблема с момента аннексии Крыма Россией в 2014 году. И она будет иметь серьезные региональные и международные последствия. По мнению главного дипломата ЕС, последние события также служат еще одним примером того, как Европе необходимо развивать стратегическую автономию, чтобы иметь возможность быстрее реагировать на проблемы, которые напрямую затрагивают блок.

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Боррель рассказал об отправке делегации для переговоров с талибами - о выводе из страны около 400 местных афганских сотрудников. Изменились ли афганские боевики за последние годы и можно ли будет их воспринимать в качестве надежных партнеров в будущем? Об этом, отметил Боррель, говорить пока рано - пока они выглядят как и раньше, но лучше говорят по-английски".