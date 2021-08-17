Талибы объявили амнистию

Хотя сообщений о злоупотреблениях или боевых действиях в Кабуле не поступало, многие жители афганской столицы не выходят на улицы после того, как талибы выпустили из тюрем заключённых и разграбили оружейные склады. Движение объявило амнистию по всему Афганистану и призываает женщин принять участие в формировании нового правительства. С таким заявлением выступил во вторник Энамулла Самангани, член комиссии талибов по культуре:

"Мы - за общую амнистию по всему Афганистану и для всех, включая наших противников, которые в последнее время были в рядах оккупантов. Все выиграют от нынешней амнистии, от того, что примут исламский режим как идеал и будут ему подчиняться".

Талибы говорят, что не ставят своей задачей исламизацию населения, ведь Афганистан и без того мусульманская страна, а её жители знакомы с правилами, соблюдения которых от них ждут.

"Исламский Эмират не хочет, чтобы пострадали женщины, - сказал Самангани . - Они должны быть вовлечены в работу правительственных структур в соответствии с законами шариата. В рамках исламского права, с уважением к национальным афганским ценностям, мы готовы подготовить условия для возвращения женщин к учёбе, работе и любой другой деятельности. Какой будет структура управления, ещё не ясно, но, учитывая имеющийся опыт, это должно быть полностью исламское руководство, к которому примкнут все стороны".

По сравнению со своим предыдущим правлением талибы стремятся проявить большую сдержанность, но многие афганцы по-прежнему настроены скептически. Старшее поколение ещё помнит их публичные казни, когда людей забивали камнями и отрубали конечности. На территориях, подконтрольных талибам, вводились жёсткие ограничения: девочки и женщины должны были большую часть времени сидеть дома, носить накидки с сеткой для лица и были лишены права на образование, начиная со средней школы. Кроме того, движение ведёт борьбу с произведениями искусства и рекламой, которые изображают людей и животных.