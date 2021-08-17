Талибы обещают амнистию и зовут женщин в госструктуры Афганистана

Движение «Талибан» обещает всеобщую амнистию для афганских чиновников госучреждений и призывает женщин принять участие в формировании правительства. С таким заявлением выступил представитель организации Энамулла Самангани:

«Исламский Эмират не хочет, чтобы пострадали женщины. Они должны быть вовлечены в работу правительственных структур в соответствии с законами Шариата. Какой будет структура управления, ещё не ясно, но, учитывая имеющийся опыт, это должно быть полностью исламское руководство, к которому примкнут все стороны».

По словам Самангани, «Талибан» не ставит своей задачей исламизацию населения, ведь Афганистан — мусульманская страна, а жители страны прекрасно знают, соблюдения каких правил от них ожидает движение, которое многие государства признают террористическим.

На территориях, подконтрольных талибам, вводились жёсткие ограничения в отношении девочек и женщин: они должны большую часть времени сидеть дома, носить религиозные платки, скрывающие волосы и лица, они лишены права на образование начиная со средней школы. Законы, которым следуют талибы, подразумевают членовредительство и широкое применение смертной казни. Кроме того, представители движения ведут борьбу с произведениями искусства и рекламой, которые изображают людей и животных.

После прихода талибов в Кабул на улицах города стали закрашивать граффити и плакаты, не соответствующие представлениям радикальных мусульман об Исламе. Женщины массово облачились в чёрное, от них стали требовать сидеть дома и не появляться на улицах без мужчин.

Российские политологи рассчитывают, что «Талибан» смягчит свои позиции и будет, по крайней мере, в первое время, работать над улучшением своего образа на международной арене. Во время августовского наступления талибов приходили репортажи, которые свидетельствовали, что разные представители движения вводили разные порядки на территориях, за которые они отвечали. Так, например, в одних регионах девочки по-прежнему ходили в школы, в то время как в других это было запрещено.

Помимо заявлений об амнистии и доступе женщин в госструктуры талибы, по неподтверждённым данным, разрешили женщинам вести телепрограммы. Представитель движения Сухайл Шахин пообещал, что «Талибан» не будет практиковать внесудебные расправы. По его словам, ампутировать конечности в виде наказания и забивать камнями будут только по решению шариатского суда.