Новая власть в Афганистане: кто такие талибы?

В воскресенье формирования "Талибан" захвалити президентский дворец в Кабуле, установив контроль на всей территории Афганистана. Президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия и покинул страну. Несмотря на то, что радикальные исламисты заявили, что "переход власти пройдет мирным путем", тысячи афганцев ринулись в аэропорт Кабула, чтобы покинуть страну. Западные страны эвакуировали свои диппредставительства.

Что такое "Талибан"?

Слово "талиб" на пушту, одном из официальных языков Афганистана, означает "ученик, студент медресе". Это радикальное движение, основанное в 1994 году и зародившееся в исламских школах Пакистана после окончания Афганской войны, уже несколько десятилетий ведет военно-террористическую кампанию против демократической Исламской Республики Афганистан.

Самым большим спонсором и проводником этой организации с момента ее основания считается Пакистанская межведомственная разведка (ISI). Боевики движения, по некоторым данным, проходят военную подготовку в лагерях на территории Пакистана и получают финансовую поддержку непосредственно от ISI.

По мнению экспертов, "Талибан" также получает деньги от Саудовской Аравии и от торговли наркотиками. Большая часть опиума в мире выращивается именно на территории Афганистана, позволяя исламистам зарабатывать миллионы на продаже героина.

Цель талибов - восстановить уже существовавший когда-то Исламский Эмират Афганистан, режим, управляемый строгой формой суннитского шариата, исламского закона. Эта форма радикального ислама включает в себя публичные казни и практически полное отсутствие прав женщин, которым не разрешается работать или появляться на улице с открытым лицом и без сопровождения мужчины. "Талибан" также отвергает выборы и прочие демократические формы управления обществом.

Совет безопасности ООН и многие страны, считая Россию, считают "Талибан" террористической организацией. По оценкам НАТО, в настоящее время она насчитывает около 85 тысяч бойцов - больше, чем когда-либо прежде.

Талибы уже были у власти в 90-е годы

В 1994 году талибы взяли под военный контроль город Кандагар на юго-востоке страны. Затем они оккупировали еще 12 городов и в 1996 году захватили столицу Кабул. "Талибан", который до момента захвата столицы был ополченческой структурой, объявил о формировании собственного правительства, образовав Исламский Эмират Афганистан. Лидером стал мулла Мохаммад Омар.

К 1998 году талибы контролировали почти 90% территории Афганистана. Их правительство было признано Пакистаном, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. По данным ООН, талибы совершили не менее 15 массовых убийств мирного населения в период с 1995 по 2001 годы. Зверства часто совершались совместно с боевиками исламистской "Аль-Каиды".

Во время правления талибов в силу вступила конституционная система, основанная на шариате. Убийцы и прелюбодеи приговаривались к смерти, смертные приговоры часто приводились в исполнение без суда на глазах у публики. Уличенным в воровстве в качестве наказания отрубали руки.

Мужчины должны были отрастить бороды, а женщины - носить традиционную паранджу. За неисполнение мужчины могли попасть в тюрьму от 6 месяцев, а женщины подвергались порке. Телевидение, фотография, музыка и кино были запрещены. Девочкам разрешалось ходить в школу только до 10 лет. Мужчин обязывали молиться 5 раз в день.

Критики исламского государства были объявлены предателями и казнены напрямую.

Убийство "Льва Панджшера" - Ахмада Шаха Масуда

Остальные 10% страны управлялись Северным Альянсом во главе с президентом Бурхануддином Раббани, одним из основателей афганских моджахедов, боровшихся против советской оккупации в 80-х. Именно Раббани международное сообщество считало легитимным президентом. Северный Альянс вел борьбу против "Талибан", чтобы не потерять оставшиеся территории, но в итоге под управлением оппозиции осталось только Панджерское ущелье.

Эта территория контролировалась полевым командиром Ахмадом Шахом Масудом, которого также называли "Лев Панджшера". В прошлом он сражался против советских войск и в конце 90-х стал самым важным именем сопротивления против талибов.

Весной 2001 года Шах Масуд выступил в Европейском парламенте в Брюсселе с просьбой помочь Афганистану. Он раскритиковал талибов и Аль-Каиду - в том числе за их "очень неправильную интерпретацию ислама", и предупредил о готовящихся на американской земле терактах.

9 сентября 2001 года Масуд был убит взрывом бомбы в провинции Тахар в Афганистане двумя людьми, переодетыми в журналистов.

Теракты 11 сентября 2001 года

Через два дня после убийства Масуда "Аль-Каида" и "Талибан" совершили нападение на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и Пентагон под Вашингтоном. Почти 3 000 человек были убиты.

Террористическая организация "Аль-Каида" во главе с Усамой бен Ладеном, на которого власти США возложили ответственность за теракты, действовала из районов, контролируемых талибами. Мулла Омар отказался выдать Усаму бен Ладена США.

С 7 октября 2001 года альянс НАТО во главе с США атаковал позиции талибов в Афганистане. Потеряв за короткое время все города, включая столицу Кабул, талибы отошли в свою цитадель, Кандагар. После потери Кандагара им пришлось отступить в горы. Западные войска установили в Афганистане переходное правительство Хамида Карзая в декабре 2001 года. В это же время в страну были направлены Международные силы содействия безопасности (ISAF). Предполагалось, что они помогут обустроить страну и обучить афганскую армию.

В апреле президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана к 11 сентября 2021 года.