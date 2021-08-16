Саудовские туристы полюбили Карпаты

Природа и достопримечательности Украины заинтересовали туристов из арабских стран, большинство путешественников приезжают из Саудовской Аравии.

Украина вошла в список топ направлений благодаря более гибким, в отличие от европейских государств, санитарным правилам, а также регулярным прямым авиарейсам по доступной цене.

Особенно полюбились саудовским туристам пейзажи Карпатских гор.

"В некоторых европейских странах уже не осталось следов традиционной культуры, но здесь культуру еще можно почувствовать это заметно по тому, как общаются и живут люди", — говорит Фархад Алдосари.

Предприниматели подстраиваются под гостей, переводят меню и информационные материалы на арабский язык, предлагают новые услуги.

"Мы уже заказали и сейчас ожидаем доставку копий Корана на арабском языке. Мы купили и разместили в номерах такой необычный для нас предмет как кибла, указывающий направление на Мекку. Все это дало результаты. Мы также пересмотрели меню и адаптировали его, включили блюда, которые особенно часто заказывают гости", — рассказывает главный управляющий гостиницы Ribas Karpaty.

По данным министерства культуры и информационной политики Украины, в последнее время туристический сектор получил 40 миллионов евро дохода благодаря туристам из арабских стран.