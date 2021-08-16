Таиланд: полиция разогнала протестующих слезоточивым газом
Полиция Бангкока применила против антиправительственных демонстрантов слезоточивый газ и водометы. Протестующие ответили ей камнями и петардами.
Уже четвертую ночь подряд активисты выходят на улицы Таиланда с требованиями отставки премьер-министра.
Праюта Чан-Очу обвиняют в неэффективном управлении страной во время пандемии: количество случаев заражения коронавирусом в Таиланде растет, а уровень вакцинации остается низким.
Протестующие также требуют перенаправить бюджет королевской семьи на борьбу с COVID-19, изменить конституцию и реформировать институт монархии.