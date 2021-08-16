В Испании установлен новый температурный рекорд

Лесной пожар в центральной Испании уничтожил более десяти тысяч гектаров леса.

Пламя разгорелось в субботу в провинции Авила, относящейся к автономному сообществу Кастилия и Леон. Причиной возгорания стал вспыхнувший из-за технической неисправности автомобиль.

Власти эвакуировали около тысячи человек из пяти ближайших муниципалитетов. Со стихией борются двести пожарных, два самолета и один вертолет.

Работу спасателей усложняют погодные условия: на прошлой неделе почти во всей Испании установилась сильная жара, а влажность воздуха в пострадавших районах упала до 8%, рассказали в Государственном метеорологическом агентстве.

В воскресенье в Андалузии был побит испанский температурный рекорд за всё время наблюдений: столбики термометров в городе Монторо, вблизи Кордобы, поднялись до 47.4 градуса Цельсия. Это на пять десятых градуса больше, чем предыдущая максимальная отметка: летом 2017-го, в городе Кордоба, метеорологи зафиксировали температуру 46.9 градуса.

В Севилье, где днем воздух прогревается примерно до 45 градусов, на улицах остались только туристы. Террасы ресторанов опустели, а спасатели бесплатно раздают прохожим бутылки с водой.