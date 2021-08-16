Камчатка: спасатели подняли со дна озера тела пятерых пассажиров

Спасатели подняли со дна Курильского озера тело пятого пассажира, погибшего при крушении вертолета Ми-8. Тела ещё троих обнаружены, но до сих пор находятся в кабине воздушного судна.

Предположительно, сотрудники МЧС также локализовали на месте крушения "чёрный ящик".

Теперь водолазы попытаются открыть заднюю створку вертолета, чтобы дрон смог извлечь оттуда тела. Бортовой самописец поднимут на поверхность с помощью специального оборудования.

12 августа вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" упал в озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. На борту находились 16 человек: 13 туристов и три члена экипажа. Половине из них удалось выплыть на поверхность и спастись.

Следственный комитет рассматривает три версии причины аварии: плохую погоду, ошибку пилота и неисправность 37-летнего вертолета.

На время расследования авиакомпании "Витязь-Аэро" запретили перевозить пассажиров. Её рейсы возьмет на себя "Камчатское авиационное предприятие".