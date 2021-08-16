"Нам не нужны такие соседи": жители Узбекистана опасаются талибов
Граничащие с Афганистаном районы Узбекистана ввели повышенные меры безопасности в связи с ситуацией в соседней стране. В Термезе, самом южном узбекском городе, развернут оперативный штаб, в состав которого вошли представители силовых структур и органов государственной власти.
14 августа 84 военнослужащих правительственных войск Афганистана несанкционированно перешли на территорию Узбекистана, где их задержали узбекские пограничники.
Задержанным оказана медицинская помощь, обеспечено их временное размещение. В настоящее время рассматривается вопрос их возвращения на родину.
Сейчас афгано-узбекскую границу могут пересечь только обладатели виз. Одним из них оказался 30-летний Рахматула Куяш - в Афганистане у него остались семья и бизнес.
По словам Рахматулы, на границе он видел две-три сотни человек, таких как он, но всем им отказали во въезде из-за отсутствия визы.
В то же время жители приграничных районов, в том числе Термеза, несмотря на призывы властей не паниковать, опасаются возможных последствий повторного прихода к власти талибов в соседнем Афганистане.
Во вторник минобороны Узбекистана сообщило о пресечении попытки нарушения государственной границы самолетом ВВС Афганистана - он был сбит узбекскими ПВО.
Как сообщается, жертв нет. Двое военнослужащих, которые прыгнули с самолета с парашютом, доставлены в больницу Термеза.