"Нам не нужны такие соседи": жители Узбекистана опасаются талибов

Граничащие с Афганистаном районы Узбекистана ввели повышенные меры безопасности в связи с ситуацией в соседней стране. В Термезе, самом южном узбекском городе, развернут оперативный штаб, в состав которого вошли представители силовых структур и органов государственной власти.

14 августа 84 военнослужащих правительственных войск Афганистана несанкционированно перешли на территорию Узбекистана, где их задержали узбекские пограничники.

Задержанным оказана медицинская помощь, обеспечено их временное размещение. В настоящее время рассматривается вопрос их возвращения на родину.

Сейчас афгано-узбекскую границу могут пересечь только обладатели виз. Одним из них оказался 30-летний Рахматула Куяш - в Афганистане у него остались семья и бизнес.

Мы ринулись к границе и пересекли ее здесь в Термезе. Теперь вся моя семья осталась по ту сторону границы. Я растерян и не знаю, что делать. Я оставил все - дом, магазины, работу Рахматула Куяш афганский беженец

По словам Рахматулы, на границе он видел две-три сотни человек, таких как он, но всем им отказали во въезде из-за отсутствия визы.

В то же время жители приграничных районов, в том числе Термеза, несмотря на призывы властей не паниковать, опасаются возможных последствий повторного прихода к власти талибов в соседнем Афганистане.

Нам вообще не нужны талибы. Они никогда не были нашими друзьями и вряд ли будут. Узбекистан - процветающая страна, и нам не нужны такие соседи Сафар Турсунов житель Термеза

Во вторник минобороны Узбекистана сообщило о пресечении попытки нарушения государственной границы самолетом ВВС Афганистана - он был сбит узбекскими ПВО.

Как сообщается, жертв нет. Двое военнослужащих, которые прыгнули с самолета с парашютом, доставлены в больницу Термеза.