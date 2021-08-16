"Мир смотрит на нас": Европа готовится к наплыву беженцев из Афганистана

Генеральный секретарь ООН призвал все страны принимать беженцев из Афганистана и не депортировать их.

Также Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил о необходимости создания инклюзивного правительства в Афганистане и призвал движение "Талибан" и другие стороны конфликта к максимальной сдержанности и соблюдению прав и свобод населения.

Забегая вперед, я призываю к немедленному прекращению насилия, к соблюдению прав всех афганцев и к соблюдению Афганистаном всех международных соглашений, участником которых он является. Следующие дни будут решающими. Мир смотрит на нас. Мы не можем и не должны бросать в беде народ Афганистана Антониу Гутерриш генсек ООН

Оценивая положение дел в Афганистане канцлер Германии Ангела Меркель назвала его "горьким, драматичным и ужасающим", в первую очередь, для местных жителей, но также для Запада.

Меркель подчеркнула, что "все мы, и я разделяю эту ответственность, неправильно оценили развитие" ситуации в Афганистане.

Теперь очевидно, что "Аль-Каида" больше не сможет нападать на Соединенные Штаты из Афганистана, как это было 11 сентября 2001 года, но все, что последовало за этим, оказалось не столь успешным, и желаемого результата достигнуто не было Ангела Меркель канцлер Германии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов активно содействовать сотрудничеству между Россией, США и ЕС для урегулирования ситуации в Афганистане, а также разработает совместную со странами ЕС программу помощи беженцам.

Афганистан не должен снова стать убежищем для террористов. Дестабилизация ситуации в Афганистане также может привести к нерегулируемым миграционным потокам в Европу. Чтобы подготовиться заранее мы вместе с Германией и другими европейскими государствами выдвинем инициативу по разработке скоординированного и единого ответа Эммануэль Макрон президент Франции

В то же время все больше иностранных государств принимают решение эвакуировать своих граждан из Афганистана. Из-за возникшего хаоса работа аэропорта Кабула временно парализована.