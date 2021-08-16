Даниил Медведев - чемпион Торонто

21 год после Марата Сафина российский теннисист поднимает над головой чемпионский трофей "Мастерса" в Торонто. Даниил Медведев победил в финале этого престижного турнира Райли Опелку, сумев подобрать ключи к мощной и техничной подаче американского гиганта.

В четвертом гейме первого сета Медведев отыграл тройной брейк-пойнт, после чего скорректировал игру на приеме, стал чаще приближаться к задней линии и бить по восходящему мячу, оставляя сопернику меньше времени для принятия решений. Как следствие, российский теннисист взял подачу соперника в пятом гейме, а затем дважды во втором сете, победив со счетом 6:4, 6:3.

Для Медведева это четвертая победа на турнирах Мастерсах, он обошел по этому показателю Николая Давыденко и всего одну победу уступает Марату Сафину.

"Когда-то я не мог даже мечтать об этом, - сказал Медведев после победы. - Победа на "Мастерсе" с Новаком и Рафой казалась недостижимой. Но сейчас у меня четыре победы в пяти финалах, и это неплохой результат. Я просто счастлив. Я хочу добиться большего. Я действительно счастлив, что добился этого в Канаде".

На этой неделе Медведев "посеян" под первым номером на "Мастерсе" в Цинциннати и может попытаться улучшить эту статистику.