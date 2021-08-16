Природные катаклизмы Средиземноморья: облаком дыма окутало Иерусалим.

Греция продолжает бороться с лесными пожарами. Новые очаги возгорания зафиксированы в Кератее к юго-востоку от Афин. Свыше семидесяти пожарных и десять самолетов пытаются сдержать пламя. Эвакуированы три населенных пункта.

До сих пор не удалось справиться с огнем и на острове Эвбея, а также в одном из национальных парков к северу от столицы. Погиб принимавший участие в тушении огня волонтер. Еще четверо госпитализированы.

Бушуют пожары и в провинции Авила на западе Испании. Выжжено 10 тыс. га леса. Свои дома покинули около тысячи человек. Страна бьет температурные рекорды. В то же время, по некоторым сообщениям, в субботу на обочине дороги, ведущей в Кордову, загорелся автомобиль, пламя распространилось по близлежащему склону холма, перекинулось на кустарники и деревья.

Тяжелая ситуация и в Марокко. С пятницы в ряде регионов воздух ежедневно прогревается до 49 градусов Цельсия. На севере страны пожарным не удается взять ситуацию под контроль второй день подряд: направление ветра постоянно меняется.

А в Израиле облаком дыма окутало Иерусалим. Из-за крупного пожара в окрестностях города Министерство по охране окружающей среды рекомендовало местным жителям воздержаться от длительного пребывания на открытом воздухе: уровень его загрязнения слишком высок.

Эксперты связывают нынешние природные катаклизмы в Средиземноморье, прежде всего, с изменением климата