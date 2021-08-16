Взрыв цистерны с топливом вызвал беспорядки в Ливане

Беспорядки в Ливане. Накануне в районе Аккар на севере страны взорвался резервуар для хранения топлива – как раз в момент раздачи конфискованного у контрабандистов мазута военными местным жителям. Погибли 28 человек, около 80 получили ранения.

В охваченной кризисом стране многие обвинили в произошедшем власти и их неспособность обеспечить поставки импортного топлива: несколько дней назад Центральный банк объявил о прекращении субсидирования соответствующих закупок из-за истощения валютных запасов.

В Бейруте манифестации вылились в столкновения с полицией.

"Во всем, что происходит сегодня с ливанским народом, виновны эти коррупционеры. Мы не желаем, чтобы они оставались у власти, нам больше ничего от них не надо", - говорит участница акции протеста.

Президент Мишель Аун распорядился провести расследование инцидента и поручил следить за распределением топлива силам безопасности.

В Аккаре продолжается поиск пропавших без вести. Разгневанные местные жители подожгли дом, предположительно принадлежащий владельцу участка, на котором произошел взрыв.

Новая трагедия потрясла Ливан всего две недели спустя после того, как страна отметила первую годовщину мощного взрыва в порту Бейрута. Его жертвами стали более 200 человек.