Из-за наводнения на Кубани эвакуированы более 1,5 тыс. человек
Более 1,5 тыс. человек эвакуированы из подтопленных районов Кубани. Среди них — 991 ребенок.
В прошлую пятницу Краснодарский край накрыл мезоциклон: за несколько часов на города побережья выпало от трехмесячной до годовой нормы осадков. Проливные дожди сопровождались градом и сильным ветром.
Из-за непогоды в 14 муниципалитетах был введен режим ЧС. Больше всего пострадали Анапа, Геленджик, Славянск-на-Кубани и Темрюк.
Под водой оказался участок автомобильной дороги Новороссийск-Керчь. Сейчас движение по ней восстановлено.
Затоплено более двух тысяч домов, в некоторых районах отключили электричество.
"Отопление пострадало, горячее водоснабжение пострадало, жилые комнаты, холодильник и морозилка. Мебель вся пострадала", — рассказал журналистам местный житель.
Синоптики прогнозируют, что дожди в регионе не прекратятся до 18 августа.