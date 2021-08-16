Гаити нуждается в срочной помощи после землетрясения

В Гаити спасатели спешат найти под завалами как можно больше выживших до того, как на остров обрушится тропический шторм "Грейс".

По последним данным, жертвами мощного землетрясения в стране стали около 1300 человек, тысячи получили ранения и нуждаются в срочной медицинской помощи, но гаитянским врачам не хватает лекарств и оборудования

Джерри Чандлер, глава ведомства по защите гражданского населения, заявил: "Мы регистрируем пострадавших, которые смогли попасть в больницу. Но в это число не входят те, кто не доехал до нас, и те, кто все еще находятся под обломками, так как поисково-спасательные операции продолжаются".

По официальным данным, в Гаити полностью разрушены семь тысяч жилых домов, еще пять тысяч — повреждены. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.

В ООН заявляют, что на юге Гаити процветает бандитизм и в некоторые районы невозможно доставить помощь из-за блокпостов на дорогах и нападений на сотрудников гуманитарных организаций.

Многие страны уже проявили солидарность и направили в Гаити самолеты с гуманитарными грузами.