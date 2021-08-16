Гаити: кризис за кризисом

В переполненные больницы в коммуне Ле-Ке в Гаити продолжают поступать пострадавшие от разрушительного землетрясения местные жители, но коек на всех уже не хватает. Носилки с раненными пациентами приходится размещать прямо на улице. Тем временем бригады спасателей отчаянно пытаются разобрать завалы в надежде найти выживших. По последним данным, жертвами мощного землетрясения стали более 1400 человек. Власти Гаити на месяц ввели режим чрезвычайного положения.

Премьер-министр страны Ариэль Анри назвал ситуацию драматичной, но призвал соотечественников "не паниковать" и "оказывать поддержку" друг другу, а также удвоить меры предосторожности. В таких тяжелых условиях местным властям пришлось вести переговоры с бандами в приморском районе Мартиссан о том, чтобы те пропускали по два гуманитарных конвоя в день через эту местность.

Флоран дель Пинто, менеджер Центра чрезвычайных операций МФКК : "Ситуация и до этого была довольно уязвимой, и этот кризис наложился на другой, если можно так сказать. Потому что у нас уже была огромная политическая нестабильность, у нас было насилие, отсутствие безопасности в целом, у нас пандемия ковида. Кроме того мы не особо обращаем внимание на то, что более 40% населения Гаити страдает от нехватки продовольствия. Так что уровень уязвимости этих людей довольно высокий. К тому же мы ожидаем прихода тропического шторма в ближайшие часы".

Тем временем стало известно, что Организация Объединенных Наций выделит по меньшей мере 8 млн долларов на помощь пострадавшим в результате землетрясения в Гаити из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации.

Накануне власти Чили, Колумбии, Мексики и Доминиканской Республики отправили в Гаити самолеты с гуманитарной помощью, которая включает лекарства, продукты питания, средства гигиены, воду и другие предметы первой необходимости. Кроме того Колумбия направила в пострадавшие районы на помощь спасателей.