"Девочки в хиджабе могут ходить в школу"

Ни возрастных, ни гендерных ограничений в системе образования Афганистана при талибах не будет. Об этом заявляют представители новой власти. Как сообщил начальник департамента образования провинции Логар Малави Джанат Гюль Азиз, назначенный на этот пост после прихода сюда движения Талибан, и девочки, и мальчики могут ходить в школу - главное, чтобы при этом соблюдались нормы шариата.

Малави Джанат Гюль Азиз, начальник департамента образования провинции Логар: "Мы не против образования мальчиков и девочек, политика эмирата заключается в том, что и те, и другие должны получать образование при условии соблюдения законов исламского шариата. В хиджабе девочки всех возрастов могут получить образование. Это не проблема".

Талибы говорят, что заинтересованы в том, чтобы афганская нация была образованной. Они подчеркивают, что никогда не выступали против обучения, их не устраивала система образования, созданная по западным образцам.

Малави Джанат Гюль Азиз: "Эмират хочет, чтобы каждый член нации получил образование. Если это исламское образование, современное образование, высшее образование, мы полностью поддерживаем обучение и привержены ему, мы хотим, чтобы наша нация была образованной".

Положение женщин в новом афганском обществе у многих вызывает серьезную обеспокоенность, так как в период предыдущего правления Талибана в стране был принят широкий комплекс мер, направленных на ограничение их прав. Сами талибы объясняли такой подход стремлением создать безопасную среду для женщин, где те могли бы сохранить свое достоинство и целомудрие.