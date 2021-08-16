Военные США расстреляли двух вооруженных мужчин в аэропорту Кабула

Паника в аэропорту Кабула. После захвата президентского дворца талибами, тысячи людей пытаются покинуть Афганистан. В давке погибли три человека. Еще трое попытались зацепиться за шасси взлетавшего самолета и разбились. Сообщается, что взявшие на себя охрану терминала на время эвакуации иностранных дипломатов и граждан американские военные расстреляли двух вооруженных мужчин.

Среди бегущих из страны тысячи афганцев, которые на протяжении последних лет сотрудничали с США и теперь опасаются репрессий. Многие боятся и возвращения суровых шариатских законов. С 1996 по 2001 год, когда талибы контролировали большую часть Афганистана, за воровство отрубали руку, за супружескую измену – забивали камнями, девочкам запрещали посещать школу.

При этом боевики обещают не мстить и сформировать "открытое, инклюзивное исламское правительство". Талибы выставили на центральных перекрестках города патрули. И, за исключением аэропорта, в остальном Кабуле сохраняется относительное спокойствие. Большинство жителей прячутся по домам. Многие опасаются хаоса после того, как боевики освободили заключенных расположенной недалеко от столицы тюрьмы.