Трюдо объявил о проведении досрочных парламентских выборов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что 20 сентября в стране состоятся досрочные парламентские выборы. В последнее время глава правительства критиковал работу законодательного органа за медлительность. Возглавляемая Трюдо Либеральная партия не имеет большинства в парламенте

Канадцам необходимо решить, каким образом закончить борьбу с коронавирусом и восстановить страну лучше, чем было", — нужно завершить программу вакцинации и оказывать содействие людям до окончания кризиса".

В течении двух последних лет Трюдо в парламенте опирался на поддержку новой демократической партии, которая теперь все реже проявляет солидарность с главой правительства.

Наблюдатели отмечают, что Трюдо хочет провести выборы как можно раньше, чтобы воспользоваться общественной поддержкой в контексте успехов в борьбе с пандемией и сформировать правительство большинства.

Оппозиция обвинила Либеральную партию в политическом оппортунизме.