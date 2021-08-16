В Берлине началась неделя протестов

Климатические активисты из группы по защите окружающей среды "Восстание против вымирания" вместе участниками берлинского отделения движения "Пятницы ради будущего" начали неделю манифестаций в немецкой столице. В понедельник утром они собрались у Бранденбургских ворот, чтобы выразить протест против климатической политики правительства Германии, которую они критикуют и считают недостаточной для борьбы с изменениями климата.

Через некоторое время демонстранты устроили сидячую забастовку и блокировали движение транспорта. Полицейским пришлось силой растаскивать молодых активистов.

Между тем, как отмечают эксперты, Германия по сравнению с некоторыми другими крупными промышленными странами, делает многое для борьбы с изменением климата, в частности, ставит смелые цели по сокращению выбросов CO2.

В преддверии сентябрьских выборов в Бундестаг многие политические силы страны в своих кампаниях сделали акцент на климатической повестке. Партия "зеленых", которая построила свой успех на призывах к проведению жесткой климатической политики, скорее всего, получит около 20 процентов голосов. Другие крупные партии также пытаются выглядеть экологически дружественно, выдвигая требования о сокращении выбросов CO2.

Йона Каллгрен, Euronews: _"Эти активисты хотят донести свою точку зрения до всех, но особенно до людей, которые находятся в этом здании. И их точка зрения заключается в том, что у нас больше нет времени, и что все нужно изменить немедленно. Германии нужно прекратить сжигать уголь для получения энергии, Германии нужно изменить то, как люди водят автомобили и передвигаются по стране. Германия должна измениться в своей основе, чтобы остановить этот климатический кризис.

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Именно это послание хотят донести активисты до всех остальных людей. Поэтому сейчас они начинают эту неделю гражданского неповиновения, прямых действий, таких как захват улиц, как сейчас. Кульминацией данного мероприятия станет массовая демонстрация в пятницу, когда на улицы города, как ожидается, выйдут десятки тысяч людей. Сегодня - только начало этой недели".