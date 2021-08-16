"Народное восстание": талибы обещают инклюзивное правительство

Радикальное движение "Талибан" водрузило свой флаг над президентским дворцом в Кабуле, боевики позируют перед телекамерами и заявляют, что 20-летняя война закончилась.

Талибы требуют вывода иностранных войск из страны до оформления новой власти. Мятежники сообщили о начале переговоров, направленных на формирование исламского правительства, в котором, по их словам, будут участвовать не только члены движения, но и другие афганцы.

"Инклюзивное афганское правительство — это то, чего требует и желает народ Афганистана. Произошло народное восстание", — заявил официальный представитель политического офиса движения "Талибан" Сухейль Шахин.

Бывший президент Ашраф Гани бежал из страны. Он утверждает, что пошел на такой шаг, чтобы избежать кровопролития.

На этом фоне многие иностранные государства в срочном порядке эвакуируют своих граждан и сотрудников дипмиссий. Пентагон направил в Афганистан дополнительно тысячу военнослужащих, временный контингент США будет насчитывать 6 тысяч человек.

Периметр международного аэропорта имени Хамида Карзая охраняется военными США и их союзниками. Меры безопасности были усилены, после того как на лётном поле возник хаос —тысячи афганцев пытались попасть на самолеты, чтобы бежать из страны.

Ночью в Кабуле была слышна стрельба. 80 человек были доставлены в больницу с тяжелыми ранениями. В городе действует комендантский час.

С начала наступления талибов 550 тысяч афганцев были вынуждены покинуть свои дома.

ООН предупреждает о надвигающейся гуманитарной катастрофе. Ситуация в Афганистане — тема экстренного заседании Совета Безопасности.