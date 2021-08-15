Словенская амфибия

Подземные каньоны, озера и реки, населенные существами, которые никогда не видели солнечного света.

Такое необычное зрелище можно увидеть в Словении. В более чем тысяче пещер, разбросанных по всей стране, водятся диковинные виды рыб и амфибий, в основном в регионе Крас.

Станислав Глазарь, спелеолог:

"В 1831 впервые было обнарежено пещерное животное, более известное как европейский протей или амфибия. Продолжительность жизни у этого знаменитого существа около 100 лет, в длинну оно может достигать 25-35 сантиметров, а также оставаться без пищи почти 12 лет."

За свою белесую окраску, по тону напоминающую кожу человека, европейский протей получил прозвище "человечья рыбка".