Спасти озеро Балатон призывают противники строительных работ в венгерском посёлке Тихань, внесенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Местные власти планируют построить здесь туристическую зону. Жители Тихани требуют, чтобы полуостров оставался зеленым и выступают против строительства бетонных многоэтажек. В субботу их было около 300 человек.

Эва Чаки-Мароньяк, местная жительница возмущена:

"Тихань будет разрушен. Это уже происходит. У нас есть только один Тихань, и Тихань, он не только для местных, а для жителей всей страны".

По мнению манифестантов, Тихань не должен превращаться из небольшого поселка в город. Местные жители настаивают на сохранении природной аутентичности с болотами и лесами.

Дьёрдь Мольнар, президент ассоциации:

"За счет новых построек население здесь увеличится почти вдвое. Прямо сейчас мы не видим того воздействия на окружающую среду, которое окажут транспорт или коммунальная сфера. Сегодня мы не видим того, к чему это приведет в будущем".

Местный градоначальник утверждает, что застройка Тихани запланирована давно, ведь в небольшом поселке с населением менее полутора тысяч человек, не так много места для строительства отелей и парков.

Имре Тосоки, мэр Тихани:

"Это место предназначено для развития туризма уже более 30 лет. Полуостров Тихань — это территория национального парка, где бы вы не захотели, здесь невозможно что-то построить".

Жители Тихани опасаются, что их посёлок постигнет судьба других прибрежных районов: построят закрытые жилые комплексы у берега, а доступ к озеру будет закрыт для местных жителей.

Беатрикс Асбот, корреспондент Euronews:

"Жилые постройки за моей спиной с нехарактерными для этой местности пальмами на берегу озера Балатон — это лишь одна из причин, вызывающая бурные споры и раздражения у местных. По их мнению, строительство бетонных сооружений на берегу озера может изменить посёлок до неузнаваемости".

Жители Тихани просят ввести двухлетний мораторий на строительство, в течение этого времени они собираются вести переговоры с властями о компромиссном решении, которое сохранит экологический баланс озера Балатон.