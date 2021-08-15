Испания депортирует несовершеннолетних

Испанские власти начитают депортацию свыше 900 марокканских несовершеннолетних нелегальных мигрантов, прибывших в город Сеута в Северной Африке в середине мае.

Такая массовая депортация вызывает много споров в испанском обществе.

Однако, Министерство внутренних дел страны уверяет граждан, что каждая ситуация о депортации рассматривается индивидуально, а покидают страну только те, кто не имеет больше права находиться на испанской территории.