Автошедевры Бертоне в Москве

Alfa Romeo Giulietta Sprint 1954 года стала одним из главных символов итальянского дизайна и звездой выставки "100 лет итальянского стиля. Автомобили Нуччо Бертоне", которая недавно открылась в одном из павильонов ВДНХ в Москве. Не меньше внимания публики привлекает и легендарная Lamborghini Espada, созданная в 1968-м при участии знаменитого кузовного ателье - ее в те времена называли роскошной гостиной на колесах. Во второй половине прошлого века туринский предприниматель стал законодателем моды в итальянском автомобилестроении.

Энцо Форнаро, куратор выставки: "Дизайн 50-х годов не был привязан к производству, то есть в нем не были задействованы технические специалисты и так далее, был чистый дизайн - он, его карандаш и его идеи".

Выставка раритетных итальянских автомобилей проводится при поддержке Посольства Италии в Москве, в год сотрудничества между музеями двух стран - так называемый перекрестный Год музеев.

Гуидо де Санктис, заместитель главы итальянской дипмиссии в РФ: "Мы очень рады привезти сюда итальянские экспонаты для демонстрации, а итальянцы, в свою очередь, могут насладиться русскими выставками".

Ранее работами Нуччо Бертоне можно было полюбоваться в Екатеринбурге. Выставка в Москве продлится до 12 сентября.