Польша и Израиль конфликтуют из-за имущества евреев

Власти Польши примут симметричные меры в ответ на отзыв поверенного в делах Израиля из Варшавы. Об этом говорится в заявлении польского МИДа. Ранее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид объявил, что отзывает главу посольства в Польше из-за закона о реституции имущества пострадавших во время Холокоста - после подписания польским президентом Анджеем Дудой соответствующих поправок в законодательство.

Яир Лапид, министр иностранных дел Израиля: "Сегодня Польша утвердила, и это уже не в первый раз, антисемитский и аморальный закон. Сегодня вечером я поручил поверенному в делах посольства Израиля в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для проведения бессрочных консультаций. Сегодня Польша стала антидемократической и нелиберальной страной, которая не чтит величайшую трагедию в истории человечества. Мир не должен молчать. Израиль и еврейский народ, конечно, молчать не будут".

Ранее Дуда подписал спорный закон, затрагивающий, в том числе, тему реституции имущества евреев, пострадавших от рук нацистов. Теперь административное решение о праве собственности на имущество не может быть оспорено по истечении 30 лет с момента его вынесения. Документ вызвал недовольство в Израиле и США, где считают, что он лишает евреев права вернуть свое имущество, потерянное во время Холокоста, или получить за него компенсацию.