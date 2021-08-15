Блинкен: "Армия Афганистана не смогла защитить страну"

США объявили о переносе своего посольства в Афганистане, персонал дипмиссии переместился в аэропорт Кабула после того, как в город вошли талибы.

Критики администрации Джо Байдена говорят о панике и неорганизованном отступлении - американцам пришлось вернуть часть контингента, недавно выведенного из Афганистана, чтобы обеспечить безопасность сотрудников посольства. Но госсекретарь США Энтони Блинкен возражает: по его словам, сохранение американского военного присутствия в Афганистане просто не отвечает национальным интересам страны, а основная цель - устранение террористической угрозы - уже достигнута.

"Мы оставались в Афганистане 20 лет, потратили триллион долларов. Там погибли 2300 американцев. И теперь, когда мы выполнили намеченное изначально, президент решил, что пришло время положить этому конец, выйти из разгоревшейся в Афганистане гражданской войны", - сказал Блинкен, добавив, что соперникам США очень бы хотелось, чтобы американцы завязли в Афганистане.

Многие проводят сравнения с лихорадочными сценами отступления США из Сайгона во время войны во Вьетнаме. НО Блинкен отмёл все параллели. Вину за поражение он возложил на афганскую армию, а талибы, по словам госсекретаря, начали бы наступление в Афганистане, даже если бы Вашингтон не принял решение о выводе своих войск:

"Дело в том, что мы и международное сообщество инвестировали, вложили за 20 лет миллиарды долларов в эту армию. 300 тысяч человек, военно-воздушные силы, чего не было у талибов, современное, самое передовое вооружение. И со всем этим, к сожалению, они не смогли защитить страну. Думаю, это и объясняет тот факт, что всё произошло именно так, как произошло".

Бывший госсекретарь Майк Помпео тем временем заявил, что администрация Байдена потерпела неудачу в Афганистане. Он призвает говорить с талибами на языке силы.

"Я надеюсь, что они используют авиацию. Они должны сокрушить этих талибов, которые окружают Кабул. Мы можем сделать это с помощью ВВС США. Мы должны оказать на них давление. Мы должны нанести им ущерб и причинить боль, а не умолять их пощадить жизни американцев", - говорит Помпео.

Официальный вывод войск США и стран НАТО из Афганистана начался 1 мая. Президент США Джо Байден пообещал, что амерканский континген полностью покинет страну к 11 сентября. После этого талибы начали наступление на позиции афганской армии, а 15 августа завили о полном контроле над страной.