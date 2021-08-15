Смена власти в Афганистане: талибы вошли в Кабул

Боевики радикального движения Талибан вошли в предместья Кабула на фоне срочной эвакуации сотрудников дипмиссий многих стран.

МВД Афганистана утверждает, что Кабул не подвергнется штурму и переход власти организован мирным путем. С таким же заявлением выступили и талибы. Движение объявило об установлении своего контроля на всей территории страны. Одно из последних завоеваний — авиабаза "Баграм".

Делегация талибов ведет переговоры в президентском дворце в столице. Президент Афганистана Ашраф Гани уходит с поста, власть перейдет к лидеру талибов мулле Абдуле Гани Барадару. Переходное правительство возглавит генерал в отставке Али Ахмад Джалали.

Все государственные учреждения, офисы, школы и магазины в Кабуле закрыты. Россия отказалась от эвакуации сотрудников своей дипмиссии после того, как талибы гарантировали посольству безопасность..

В захваченной ранее провинции Герат талибы установили свои флаги на административных зданиях и начали выдавать сдавшимся военными справки об амнистии.

В ООН предупреждают, что Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы и призывают соседние страны не закрывать границы для беженцев.