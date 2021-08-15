Кабул во власти талибов

Талибы контролируют все районы Кабула. Они заявили, что войти в город их подтолкнули известия о начавшихся там грабежах и насилии. Радикалы пошли в афганскую столицу в воскресенье вечером и стали занимать здания госучреждений, в том числе и президентский дворец. Глава государства Ашраф Гани покинул страну и находится предположительно в Омане, Таджикистане или Узбекистане. Он заявил, что сделал это, чтобы избежать кровопролития.

"Бывший президент Афганистана покинул страну в этой сложной ситуации. Всевышний должен привлечь его к ответственности", - написал в своём Twitter Абдулла Абдулла, глава Совета национального примирения Афганистана.

Оставшиеся представители властей - в том числе и исполнящий обязанности главы МВД Абдул Саттар Мирзаквал - пытаются создать видимость нормальной жизни и говорят, что передача власти будет проходить мирным путём. Представители талибов говорят, что взяли ситуацию под контроль и будут обеспечивать безопасность населения.

Но это не обнадёживает жителей Кабула. Опасения усиливаются и в связи с тем, что талибы освободили сотни заключённых из тюрьмы Пули-Чархи, недалеко от столицы, а среди них было много членов террористичсекой организации Аль-Кайда. Люди ринулись в банки, чтобы снять деньги со счетов и создать себе резерв наличности.

В результате стремительного настуления движение "Талибан" захватило почти весь Афганистан всего за неделю, несмотря на миллиарды долларов, потраченные США и НАТО в течение почти двух десятилетий для оснащения афганских сил безопасности.

Столичный аэропорт Кабула остаётся под международным контролем и продолжает работу. Его безопасность обеспечивают военные США, Великобритании и Турции. Власти ряда стран эвакуируют своих граждан и работавших на них афганцев. Многие, в том числе США, Франция и Германия, перевели свои посольства в аэропорт Кабула.

Власть в Афганистане переходит к лидеру талибовов Мулле Абдуле Гани Барадару. Переходное правительство возглавит экс-министр внутренни дел генерал в отставке Али Ахмад Джалали.

В посольстве РФ в Афганистане заявили, что готовы сотрудничать с переходным правительством. Россия отказалась от эвакуации сотрудников своей дипмисси после того, как талибы гарантировали им безопасность.

В ООН предупреждают, что Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы и призывают соседние страны не закрывать границы для беженцев.

Эстония и Норвегия запросили как можно скорее провести встречу СБ ООН по ситуации в Афганистане, она запланирована на понедльник.