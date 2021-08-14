Российский самолёт-амфибия разбился в Турции при тушении пожаров

Самолет-амфибия Бе-200ЧС Морской авиации ВМФ России разбился в субботу при тушении пожаров на юго-востоке Турции. На его борту находились пятеро российских военных и трое турецких граждан, которые указывали экипажу очаги возгорания. Выживших в авиакатстрофе нет.

Самолёт спустился для набора воды, но затем не смог набрать высоту и врезался в скалу в районе города Кахраманмараш. Это один из трёх Бе-200, арендованных Турцией у России. По условиям аренды ими управляют российские экипажи.

Причины произошедшего пока неизвестны. На место крушения отправились сотрудники российской дипмиссии в Анкаре, из России направлена комиссия военного ведомства.