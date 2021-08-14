Талибы приближаются к Кабулу

Боевики радикального движения "Талибан" приближаются к Кабулу. В 50 км от столицы они установили контроль над городом Пули-Алам, административном центром провинции Логар.

Жители Кабула опасаются эскалации насилия:

"Талибы правили здесь раньше и они не заботились об интересах людей . люди думают, что и сейчас они будут вести себя также."

"Мы переживаем, повсюду в Афганистане идут бои, провинции одна да другой переходят под контроль талибов, правительство должно что-то сделать, у людей очень много проблем".

Накануне талибы захватили второй по величине афганский город Кандагар на западе и третий город страны Герат на юге, а также Лашкаргах, столицу южной провинции Гильменд.

В Пентагоне заявляют, что Кабулу сейчас не грозит захват талибами. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отметил: "Кабул сейчас не находится в условиях непосредственной угрозы. Если вы просто посмотрите на то, что сейчас делает "Талибан", то увидите, что они пытаются изолировать Кабул".

Между тем многие населённые пункты переходят под контроль талибов без сопротивления. Сотни афганских военных сдались боевикам. Экстремисты утверждают что смогли захватить вертолет армии Афгнистана на авиабазе Шинданд в провинции Герат.

В связи с этим пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил: "Американское оборудование может попасть в руки врагов, это вызывает обеспокоенность и мы никогда об этом не забываем".

Участники переговоров в дохе заявляют, что не признают правительство, навязанное посредством военной силы.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал талибов немедленно прекратить наступление. "Захват власти военной силой будет невыгоден. Он может привести только к затяжной гражданской войне или полной изоляции Афганистана. Только достигнутые самими афганцами договоренности приведут к устойчивому миру в стране", — сказал он.

По данным ООН, с начала мая 250 тысяч афганцев были вынуждены покинуть свои дома, 80% из них — это женщины и дети, и половина малыше в возрасте до пяти лет страдает от недостаточности питания.

Тем временем США и другие западные страны эвакуируют свой дипперсонал из Афганистана.